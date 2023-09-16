Суд збільшив заставу Ігорю Коломойському — з майже 510 млн грн до понад 3,8 млрд грн

Шевченківський райсуд Києва збільшив розмір застави бізнесмену Ігорю Коломойському — з майже 510 мільйонів до понад 3,8 мільярда гривень.
Як повідомляють «Ґрати», суд лише частково задовольнив клопотання прокуратури, яка просила про залог майже 5,8 мільярда гривень у звʼязку з новою підозрою бізнесмену та «пропорційно завданій шкоді».
Прокурор заявив, що Коломойський тепер є громадянином Ізраїлю, а тому існує ризик переховування за кордоном, перешкоджання слідству та впливу на свідків. Адвокат заявив про необґрунтоване звинувачення, оскільки прокуратура, за його словами, не довела існування злочинної групи, в якій міг би бути олігарх.
Новий запобіжний захід обирали у звʼязку з новою підозрою Коломойському у фальсифікації платіжних документів і відмиванні доходів, отриманих нелегальним шляхом на суму 5,8 млрд грн у період з 2013-го по 2014 рік.
- Ігор Коломойський наразі перебуває в СІЗО — 2 вересня йому повідомили про підозру в шахрайстві та відмиванні грошей. Йому закидають заволодіння 9,2 мільярда гривень ПриватБанку. Бізнесмен отримав уже кілька підозр, серед них — і відмивання 5,8 мільярда гривень через ПриватБанк.
- Раніше, 1 лютого 2023 року, Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки провели обшуки в бізнесмена Ігоря Коломойського. Вони стосувалися махінацій щодо «Укртатнафти» й «Укрнафти». Згодом йому повідомили про підозру у виводі за кордон понад пів мільярда гривень. Йому закидали шахрайство і відмивання грошей.