ГУР: Найманці з Непалу масово дезертирують з армії росії

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про масове дезертирство найманців з Непалу, закріплених за мотострілецькою військовою частиною 29328 Збройних сил росії.

ГУР опублікував анкетні дані деяких найманців, рапорти їхніх командирів та поіменний список із 46 бійців. За наявною інформацією розвідки, непальці тікають через великі втрати у «мʼясних штурмах», жорстоке ставлення з боку командирів, включно зі стратами за відмову від виконання наказів, а також через невиплату обіцяних грошей.

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«Групи російських загарбників проводять активні пошуки втікачів по окупованих українських населених пунктах, зокрема на Луганщині, де перебував особовий склад в/ч 29328, але, як правило, результатів цей процес не дає», — сказано у повідомленні.

Розвідка заявляє, що командири у рапортах і доповідях «нагору» пояснюють дезертирство непальців відбуттям до рідної країни через «землетрус». Тобто брешуть керівництву. Самі ж непальці вдома ризикують опинитися на лаві підсудних за участь у бойових діях проти України.