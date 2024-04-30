Суд дозволив зняти з митрополита Павла електронний браслет

Суддя Печерського районного суду Києва постановила зняти електронний браслет з митрополита Павла (Лебідя).

Про це повідомив «Суспільному» адвокат митрополита Микита Чекман.

За його словами, сторона захисту довела суду, що зняття браслета жодним чином не підвищує ризиків і митрополит Павло не перешкоджає веденню кримінального провадження.

«Залишаються всі обовʼязки, які раніше на нього були покладені, крім носіння електронного браслета. Йдеться, зокрема, про здачу закордонного паспорта та явку на першу вимогу суду», — сказав Чекман.

Справа митрополита

1 квітня 2023 року СБУ вручила митрополиту Павлу підозру за розпалювання релігійної ворожнечі, того ж дня суд відправив його під домашній арешт. Павлу заборонили доступ до соцмереж і зобовʼязали носити електронний браслет.

У липні СБУ повідомила Павлу про нову підозру. Напередодні оголошення йому першої підозри він дав інтервʼю, в якому заперечував існування України як суверенної держави. Російську агресію митрополит назвав «громадянським конфліктом». Тепер Павлу закидають статтю про порушення рівноправності громадян і виправдовування агресії рф проти України, за що загрожує до 8 років увʼязнення з конфіскацією майна.

14 липня суд Києва змінив запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу — замість цілодобового домашнього арешту йому призначили тримання під вартою до 14 серпня або заставу понад 33 мільйони гривень. 9 серпня стало відомо, що за митрополита Павла внесли заставу — 33 мільйони гривень, його звільнили з-під варти. СБУ заявила, що це не вплине на справедливий розгляд справи. Пізніше адвокати заявили, що в Павла діагностували гострий інфаркт міокарда.

20 жовтня СБУ завершила розслідування щодо Павла. Його справу скерували до суду.