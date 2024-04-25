ДП «Документ» призупинило видачу документів за кордоном. МЗС розʼяснило ситуацію

Міністерство закордонних справ України наголосило, що ДП «Документ» не входить до сфери управління МЗС, а керується Державною міграційною службою. Консульські послуги від відомства українці за кордоном можуть отримати в посольствах і консульствах.

Таке розʼяснення опублікувала пресслужба МЗС після повідомлення про призупинення видачі паспортів в установах цього підприємства, що збіглося в часі з розпорядженням міністерства тимчасово не надавати консульські послуги чоловікам від 18 до 60 років.

Відомство згадало постанову уряду № 443 від 23 квітня, яка забороняє пересилати паспорти за кордон. Ідеться про документи, оформлені для чоловіків віком від 18 до 60 років. Власне, цим і пояснюється, чому в ДП «Документ» призупинили видачу готових документів.

Передісторія

З 23 квітня для українців призовного віку, що перебувають за кордоном призупинили надання консульських послуг. Обмеження діятимуть до набрання чинності законом про мобілізацію (18 травня), після цього консульські послуги можна буде отримати, оновивши дані в ТЦК. Того ж дня ДП «Документ» повідомило про призупинення видачі готових документів за кордоном через «технічні причини». Видачу залишили лише для дітей 12 років, оскільки їм не потрібна біометрична верифікація.

Після цього понад 300 українців заблокували паспортний сервіс у Варшаві з вимогою видати їм документи. Люди отримали повідомлення, що їхні документи готові, але у видачі їм відмовляють.