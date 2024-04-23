Голова МЗС прокоментував інформацію про зупинку надання консульських послуг чоловікам за кордоном

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував інформацію про те, що військовозобовʼязаним чоловікам за кордоном можуть призупинити надання консульських послуг:

«Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно», — написав голова МЗС.

За його словами, невдовзі МЗС надасть уточнені розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг у межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку відповідно до набуття чинності закону.