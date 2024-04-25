Німеччина не позбавлятиме чоловіків з України статусу біженців

Німеччина не планує позбавляти українських чоловіків мобілізаційного віку статусу біженців. Тимчасова відмова України надавати їм консульські послуги на це не вплине.
Про це заявив офіційний представник МВС ФРН Максиміліан Калль, відповідаючи на запитання кореспондента DW.
«Я впевнений в тому, що це не вплине на статус біженців з України, які потребують захисту, незалежно від того, чи йдеться про жінок, яких серед таких біженців переважна більшість, чи про чоловіків», — сказав Калль.
Водночас рішення тимчасово припинити консульське обслуговування чоловіків призовного віку за кордоном він назвав «суверенним рішенням України».
- З 23 квітня для українців призовного віку, що перебувають за кордоном призупинили надання консульських послуг. Обмеження діятимуть до набрання чинності законом про мобілізацію (18 травня), після цього консульські послуги можна буде отримати, оновивши дані в ТЦК.
- Один із розробників законопроєкту, депутат Федір Веніславський пояснює, що норма з одночасним оновленням даних при наданні консульських послуг має на меті оцінити реальний мобілізаційний ресурс всередині країни. «Так держава буде знати, скільки реально військовозобовʼязаних чоловіків перебувають за кордоном, і не буде розшукувати їх в Україні, витрачаючи ресурси ТЦК. Депортувати таких чоловіків в Україну не будуть — таких механізмів зараз не існує», — наголошує він.