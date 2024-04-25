Міністр оборони Польщі заговорив про готовність сприяти поверненню в Україну чоловіків призовного віку, як саме — невідомо

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони «виконали свій громадянській обов’язок». Утім, він не повідомив, за яким механізмом це працюватиме.

Слова посадовця наводить Reuters.

За його словами, Польща раніше пропонувала допомогти Україні з поверненням військовозобовʼязаних.

«Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе та чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні», — сказав Косіняк-Камиш.

Як саме Польща може допомогти Україні повернути чоловіків — міністр оборони не уточнив. На його переконання, форма подібної «допомоги» здебільшого залежить від української сторони. Наприклад, якщо Київ попросить допомогти повернути додому тих, хто може втратити право залишатися в Польщі після закінчення терміну дії паспорта.

За даними бази даних Євростату, станом на січень 2024 року в країнах Євросоюзу мешкає приблизно 4,3 мільйона українців, з них близько 860 тисяч — дорослі чоловіки. Польща надала статус тимчасового захисту 950 тисячам українців, що є другим за величиною показником після Німеччини.