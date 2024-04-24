Уряд заборонив пересилати за кордон паспорти для чоловіків призовного віку

Кабінет міністрів заборонив пересилати за кордон оформлені паспорти громадянина України та паспорти для виїзду за кордон. Ідеться про документи, оформлені для чоловіків віком від 18 до 60 років.

Про це йдеться у постанові Кабміну № 443 від 23 квітня.

«Отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі / територіальному підрозділі ДМС. Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється», — йдеться дослівно у постанові.

Вимоги цього пункту не застосовуються до чоловіків, яким дозволено перетинати кордон відповідно до Правил, а це:

люди з інвалідністю, які мають документи, що підтверджують статус;

люди, які виїхали як супроводжуючі своєї дружини з інвалідністю або батьків своїх чи дружини з інвалідністю 1 або 2 групи;

люди, які доглядають за інвалідами 1 або 2 групи;

батьки, усиновлювачі чи опікуни дітей з інвалідністю до 18 років;

батьки повнолітніх людей з інвалідністю 1 або 2 групи;

дідусі, брати, вітчими дітей з інвалідністю;

опікуни людей з інвалідністю у складі родичів першого порядку;

люди, які мають дітей із захворюваннями, що потребують медичного втручання за кордоном.

Дозвіл на пересилання паспортів за кордон почав діяти з жовтня 2022 року, тоді Кабмін ухвалив відповідну постанову.