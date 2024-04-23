Bloomberg: Німеччина тисне на США, аби ті передали Україні ще одну установку Patriot

Уряд Німеччини тисне на США, щоб ті передали Україні принаймні ще одну систему протиповітряної оборони Patriot — це допоможе усунути прогалину в українській ППО.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Окрім США, Німеччина також тисне на Францію та Італію, щоб оцінити їхню можливість посилити українську ППО. Такі дії Берліну є частиною скоординованих зусиль, щоб змусити партнерів з Євросоюзу і НАТО надати Україні більше засобів для протиповітряної оборони, оскільки росія посилює атаки.

Bloomberg стверджує, що посилення риторики Німеччини щодо передачі України засобів ППО відбувається на тлі того, як канцлер Олаф Шольц затримує поставки далекобійних ракет Taurus, пояснюючи, що це нібито може втягнути Німеччину у війну.

Нещодавно уряд Німеччини виступив з ініціативою посилити українську протиповітряну оборону. А вже 13 квітня Німеччина оголосила, що передасть Україні ще одну пускову установку Patriot і боєприпаси до наявних систем ППО. Після засідання Європейської ради канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що Берлін шукає ще шість систем протиповітряної оборони Patriot на додаток до тієї, яку раніше пообіцяла передати ФРН.