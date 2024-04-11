Росіяни повністю зруйнували Трипільську ТЕС на Київщині. «Центренерго» втратило 100% генерації

Під час масованого обстрілу України в ніч на 11 квітня росіяни повністю зруйнували Трипільську ТЕС у місті Українка на Київщині.

Про це повідомив голова наглядової ради ПАТ «Центренерго» Андрій Гота.

За його словами, усі працівники, які були на зміні під час обстрілу, живі.

Влучання спричинило масштабну пожежу в турбінному цеху. На підприємстві тривають роботи з локалізації вогню. Через цю і попередні атаки росіян по енергетичній інфраструктурі України, ПАТ «Центренерго» втратило 100% генерації. До нього входять:

Зміївська ТЕС на Харківщині (знищено росіянами);

Трипільська ТЕС на Київщині (знищено росіянами);

Вуглегірська ТЕС на Донеччині (захоплено росіянами).

Міський голова Українки Олександр Туренко закликав містян зарядити всі пристрої та зробити максимальні запаси води. За його словами, обидва «Пункти незламності» в Українці працюють цілодобово, там є все необхідне.

Раніше цього дня соцмережами почало ширитися відео масштабної пожежі на станції. Користувачі зазначають, що це сталося на Трипільській ТЕС унаслідок ракетного удару.

Згодом у «Центренерго» вийшли з офіційною заявою про атаку на Трипільську ТЕС.

«Унаслідок сьогоднішньої масованої атаки, знищено всю нашу генерацію. Добре, що всі наші, хто був під час обстрілів на зміні, — живі», — написали в компанії.

У «Центренерго» підтвердили, що внаслідок влучань сталася масштабна пожежа в турбінному цеху, яку досі намагаються локалізувати.

«Масштаби руйнувань — жахливі. Грошима це не оцінити. Це для нас найбільший виклик за всю історію підприємства», — каже голова наглядової ради ПАТ «Центренерго» Андрій Гота.

Трипільська ТЕС — найпотужніша електростанція на Київщині й одна з найбільших в Україні. Підприємство є найбільшим постачальником електроенергії в Київську, Черкаську та Житомирську області.

У ніч проти 11 квітня росіяни масовано атакували Україну ракетами й дронами. Цілилися в енергетичну інфраструктуру. Сили ППО збили 57 повітряних цілей із 82 — серед них 18 ракет і 39 безпілотників.

В «Укренерго» заявили про пошкодження підстанцій і обʼєктів генерації в Одеській, Запорізькій, Львівській, Харківській та Київській областях. У ДТЕК також повідомили, що удари серйозно пошкодили обладнання двох теплоелектростанції ДТЕК.

Попередні атаки на українську енергетику

22 березня російські окупанти вчинили найбільшу від початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему. У Харкові стався блекаут. Окупанти запустили по Україні понад 60 безпілотників і майже 90 ракет різних типів. Серед іншого окупанти вдарили по Дніпровській ГЕС, але загрози прориву греблі немає. Обидві станції, які входять до складу ДніпроГЕС (ГЕС-1 і ГЕС-2), припинили роботу, водночас ГЕС-2 зазнала критичних пошкоджень.

У ніч на 29 березня росія завдала масштабного ракетного авіаудару по обʼєктах паливно-енергетичного сектора України. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ворог застосував 99 ракет і дронів. Тоді пошкодило енергоінфраструктуру в Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській та Чернівецькій областях. Цілями окупантів також були Канівська і Дністровська гідроелектростанції, що розташовані в Черкаській і Чернівецькій областях.