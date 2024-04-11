Російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні

Російські окупанти вночі 11 квітня завдали масованого удару по Україні ракетами й дронами. Вони цілилися в критичну інфраструктуру.

У Харкові та області щонайменше десять ударів по критичній інфраструктурі. Станом на зараз постраждалих немає. Є перебої з електропостачанням, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Метро Харкова найближчі години не працюватиме.

На Київську область росіяни теж спрямували дрони-камікадзе і ракети, атакуючи обʼєкт критичної інфраструктури. Оперативні служби гасять там пожежу. Про постраждалих чи загиблих інформації немає, зазначили в Київській ОВА.

У ДТЕК написали, що росія вдарила по двох теплоелектростанціях, але не уточнили, в якій області. Енергнетики почали ліквідацію наслідків і відновлення роботи пошкодженого обладнання.

Винищувачі МіГ-31К атакували ракетами «Кинджал» місто Стрий у Львівській області, повідомили Повітряні сили ЗСУ. Моніторингові групи писали, що було вісім ракет.

Також стратегічна авіація росії запустила крилаті ракети Х-101. Вибухи лунали у Львівській, Івано-Франківській та Волинській областях. Атаку підтримували дрони Shahed.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, російські окупанти атакували обʼєкти генерації та системи передачі в Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях.

У Генштабі ЗСУ додали, що сили ППО збили 37 із 40 запущених безпілотників. Інформацію про збиті ракети ще уточнюють.

Атаки на українську енергетику

22 березня російські окупанти вчинили найбільшу від початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему. У Харкові стався блекаут. Окупанти запустили по Україні понад 60 безпілотників і майже 90 ракет різних типів. Серед іншого окупанти вдарили по Дніпровській ГЕС, але загрози прориву греблі немає. Обидві станції, які входять до складу ДніпроГЕС (ГЕС-1 і ГЕС-2), припинили роботу, водночас ГЕС-2 зазнала критичних пошкоджень.

У ніч на 29 березня росія завдала масштабний ракетний авіаційний удар по обʼєктах паливно-енергетичного сектора України. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ворог застосував 99 ракет і дронів. Тоді пошкодило енергоінфраструктуру в Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській та Чернівецькій областях. Цілями окупантів також були Канівська і Дністровська гідроелектростанції, що розташовані в Черкаській і Чернівецькій областях.