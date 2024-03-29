Цієї ночі ППО знищила 58 безпілотників і 26 ракет

Російські війська в ніч проти 29 березня запустили по Україні 99 ракет і дронів-камікадзе. ППО збила 58 безпілотників Shahed і 26 ракет, зокрема 17 крилатих Х-101/Х-555, 5 керованих авіаційних Х-59 і 4 крилаті ракети «Іскандер-К».

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Загалом ворог запустив:

60 ударних БпЛА типу Shahed-136/131;

3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал»;

2 балістичні ракети «Іскандер-М»;

9 керованих авіаційних ракет Х-59;

4 крилаті ракети «Іскандер-К»;

21 крилата ракета Х-101/Х-555 .

У ніч проти 29 березня російські війська вдарили по енергетичній інфраструктурі України. Є пошкодження теплових і гідроелектростанцій в центральному і західному регіонах України.