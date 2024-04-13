Німеччина передасть Україні ще один Patriot і ракети до наявних систем ППО

Німеччина оголосила, що негайно передасть Україні ще одну пускову установку Patriot для захисту від російських повітряних атак.
Про це повідомили в німецькому Міноборони.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що російський ракетний терор, спрямований на українські міста й інфраструктуру, ставить під загрозу цивільних, руйнує промисловість, тому Україні потрібні Patriot.
Разом з цим Німеччина вже працює над якнайшвидшою купівлею нового Patriot для власних Збройних сил.
Президент Володимир Зеленський подякував канцлеру Олафу Шольцу за рішення про постачання ще однієї додаткової системи Patriot в Україну та ракет до наявних систем ППО.
«Дякую, Олафе, за твоє лідерство! Це справжній вияв підтримки України у критичний для нас час. Закликаю всіх інших лідерів держав-партнерів наслідувати цей приклад», — написав він.
- З початку повномасштабного вторгнення росії у лютому 2022 року країни Заходу надали Україні різні системи ППО, усі ракети можуть збивати лише американські ЗРК Patriot, таких систем в українських військових лише три. Наприкінці лютого 2024 року президент Володимир Зеленський говорив, що передача Києву 10 ЗРК Patriot кардинально змінила б ситуацію у війні. У квітні він сказав, що Україні потрібно 25 систем Patriot, аби повністю закрити небо від повітряних атак. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба неодноразово закликав іноземних партнерів передати Україні 5—7 систем Patriot і називав цю кількість мінімально необхідною.