Німеччина передасть Україні ще один Patriot і ракети до наявних систем ППО

Німеччина оголосила, що негайно передасть Україні ще одну пускову установку Patriot для захисту від російських повітряних атак.

Про це повідомили в німецькому Міноборони.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що російський ракетний терор, спрямований на українські міста й інфраструктуру, ставить під загрозу цивільних, руйнує промисловість, тому Україні потрібні Patriot.

Разом з цим Німеччина вже працює над якнайшвидшою купівлею нового Patriot для власних Збройних сил.

Президент Володимир Зеленський подякував канцлеру Олафу Шольцу за рішення про постачання ще однієї додаткової системи Patriot в Україну та ракет до наявних систем ППО.

«Дякую, Олафе, за твоє лідерство! Це справжній вияв підтримки України у критичний для нас час. Закликаю всіх інших лідерів держав-партнерів наслідувати цей приклад», — написав він.