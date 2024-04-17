Уряд Німеччини почав шукати у союзників додаткові системи ППО для України

Уряд Німеччини виступив з ініціативою посилити українську протиповітряну оборону.
Про це повідомляє Tagesschau.
Міністр закордонних справ Анналена Бербок і міністр оборони Борис Пісторіус звʼязалися з партнерами по НАТО і ЄС, щоб якнайшвидше знайти нові системи противітряної оборони для України. Також вони звернулися до третіх країн, але не розкрили, до яких саме.
Речник МЗС заявив, що метою ініціативи є якнайшвидше віднайти доступні системи ППО та негайно їх поставити Україні.
- Влада України кілька тижнів поспіль закликає союзників допомогти із системами ППО і боєприпасами до них. У військ виник дефіцит, через який російські ракетні та дронові атаки почали пробивати оборону.
- 13 квітня Німеччина оголосила, що передасть Україні ще одну пускову установку Patriot і боєприпаси до наявних систем ППО.
- Президент Зеленський 16 квітня казав про значну нестачу ППО і відповідних ракет. Як приклад він навів ракетний удар по Трипільській ТЕС — її атакували 11 ракет, сім з них Україна змогла знищити, а чотири влучили в ціль просто тому, що в ППО закінчились ракети.
- Київ дасть запит на скликання засідання Ради Україна — НАТО, щоб порушити тему передачі систем ППО і боєприпасів до них.
- На спецсаміті ЄС 17—18 квітня також обговорять посилення ППО України. Голова Євроради Шарль Мішель в офіційному запрошенні закликав голів держав й урядів терміново активізувати військову допомогу. До саміту по відеозвʼязку приєднається і президент України Володимир Зеленський. Як пише DW, очікується, що як у кулуарах, так і на самому засіданні обговорюватимуть надання ЗРК Patriot.