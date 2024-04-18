Шольц очікує, що країни НАТО знайдуть ще шість Patriot для України

Берлін шукає ще шість систем протиповітряної оборони Patriot на додаток до тієї, яку раніше пообіцяла передати ФРН.
Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав на пресконференції 18 квітня після засідання Європейської ради у Брюсселі.
Він закликав інші країни-члени НАТО послідувати прикладу Німеччини, щоб «забезпечити кращий захист від численних атак, від яких зараз страждає Україна».
«Ми чули, що тепер має бути ще сім систем [Patriot]. Одна з них — наша. І ми сподіваємося, що ще шість будуть знайдені в контексті НАТО. І я також скористався нагодою тут, щоб просувати це питання в багатьох дискусіях», — наголосив Шольц.
- Влада України кілька тижнів поспіль закликає союзників допомогти із системами ППО і боєприпасами до них. У військ виник дефіцит, через який російські ракетні та дронові атаки почали пробивати оборону.
- 13 квітня Німеччина оголосила, що передасть Україні ще одну пускову установку Patriot і боєприпаси до наявних систем ППО.
- Президент Володимир Зеленський 16 квітня казав про значну нестачу ППО і відповідних ракет. Як приклад він навів ракетний удар по Трипільській ТЕС — її атакували 11 ракет, сім з них Україна змогла знищити, а чотири влучили в ціль просто тому, що в ППО закінчились ракети.
- 19 квітня пройде засідання Ради Україна — НАТО за участі Зеленського. Пріоритетними питаннями зустрічі буде посилення протиповітряної оборони України та поставки артилерійських боєприпасів.