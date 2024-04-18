Шольц очікує, що країни НАТО знайдуть ще шість Patriot для України

Берлін шукає ще шість систем протиповітряної оборони Patriot на додаток до тієї, яку раніше пообіцяла передати ФРН.

Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав на пресконференції 18 квітня після засідання Європейської ради у Брюсселі.

Він закликав інші країни-члени НАТО послідувати прикладу Німеччини, щоб «забезпечити кращий захист від численних атак, від яких зараз страждає Україна».

«Ми чули, що тепер має бути ще сім систем [Patriot]. Одна з них — наша. І ми сподіваємося, що ще шість будуть знайдені в контексті НАТО. І я також скористався нагодою тут, щоб просувати це питання в багатьох дискусіях», — наголосив Шольц.