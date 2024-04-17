Засідання Ради Україна—НАТО за участю Зеленського відбудеться 19 квітня. Обговорять посилення ППО

Засідання Ради Україна—НАТО за участю президента Володимира Зеленського відбудеться цієї пʼятниці, 19 квітня.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

«Перш за все, президент Зеленський попросив провести засідання Ради Україна — НАТО. Ми скличемо засідання в пʼятницю. Це буде зустріч із президентом Зеленським, а потім з міністрами оборони, щоб обговорити нагальні потреби в більшій підтримці України», — сказав Столтенберг.

Пріоритетними питаннями зустрічі буде посилення протиповітряної оборони України та поставки артилерійських боєприпасів.