Премʼєр Нідерландів Марк Рютте запропонував викупити Patriot у держав, які не хочуть надавати їх Україні

Премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте запропонував викупити для України зенітні ракетні комплекси Patriot у держав, які мають їх у великій кількості, але не хочуть надавати Києву.

Про це повідомляє The Guardian.

Рютте заявив, що існує гостра потреба для поставки Україні ракет «земля — повітря». Він додав, що й далі намагатиметься переконати країни, «що сидять на великій купі систем Patriot», вивільнити їх для України.

«Ми знаємо, що багато країн сидять на великій купі систем Patriot, але можливо не бажають надавати їх напряму. Ми можемо їх купити, можемо доставити в Україну, у нас є гроші. Це надзвичайно важливо», — сказав він на саміті лідерів ЄС.