Премʼєр Нідерландів Марк Рютте запропонував викупити Patriot у держав, які не хочуть надавати їх Україні

Премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте запропонував викупити для України зенітні ракетні комплекси Patriot у держав, які мають їх у великій кількості, але не хочуть надавати Києву.
Про це повідомляє The Guardian.
Рютте заявив, що існує гостра потреба для поставки Україні ракет «земля — повітря». Він додав, що й далі намагатиметься переконати країни, «що сидять на великій купі систем Patriot», вивільнити їх для України.
«Ми знаємо, що багато країн сидять на великій купі систем Patriot, але можливо не бажають надавати їх напряму. Ми можемо їх купити, можемо доставити в Україну, у нас є гроші. Це надзвичайно важливо», — сказав він на саміті лідерів ЄС.
- Два дні тому уряд Нідерландів виділив зі свого бюджету додаткові €4,4 мільярда на військову і гуманітарну допомогу Україні на період 2024—2026 років.
- Минулого тижня премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив, що його країна виділила Україні мільярд євро на військову допомогу й ще €400 мільйонів на відновлення. Це стало додатковою допомогою до зобовʼязань у межах двосторонньої безпекової угоди між країнами.
- Нідерланди активно підтримують Україну, надаючи військову, фінансову і гуманітарну допомогу. У 2022 році тільки на військову допомогу Україні, за даними уряду Нідерландів, виділили мільярд євро. Також це одна з трьох країн, які передали Україні ЗРК Patriot. Окрім того, Нідерланди передадуть Україні 42 винищувачі F-16.