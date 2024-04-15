Нідерланди нададуть Україні ще €4,4 мільярда протягом двох років

Уряд Нідерландів виділив додаткові гроші на військову і гуманітарну допомогу Україні на період 2024—2026 років — €4,4 мільярда.

Про це пише урядова пресслужба.

Це частина Весняного меморандума 2024 року, який погодив Кабмін Нідерландів. Також нідерландський уряд виділив гроші на свої самоврядування й оборону.

Минулого тижня премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив, що його країна виділила Україні мільярд євро на військову допомогу й ще €400 мільйонів на відновлення. Це стало додатковою допомогою до зобовʼязань у межах двосторонньої безпекової угоди між країнами.