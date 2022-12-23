Нідерланди виділять €2,5 мільярда на допомогу Україні наступного року

Нідерланди продовжуватимуть надавати допомогу Україні й у 2023 році. На це вже заклали €2,5 мільярда.
Про це повідомив нідерландський премʼєр Марк Рютте під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським.
«Поки росія продовжує війну проти України, Нідерланди надаватимуть допомогу Україні — військову, гуманітарну і дипломатичну. Ми закладаємо на це €2,5 мільярда на 2023 рік. Україна може покладатися на Нідерланди. Щойно підтвердив це в розмові з президентом Володимиром Зеленським», — написав Рютте.
Зеленський подякував Рютте за допомогу. Він наголосив, що Україна та Нідерланди й надалі працюватимуть над зміцненням обороноздатності, енергетичної стійкості, відновленням критичної інфраструктури.
- Нідерланди виділять Україні додаткових €110 мільйонів для допомоги з енергопостачанням взимку. Кошти підуть на житло для українців, ремонт систем водопостачання і енергомережі, закупівлю газу, продуктів та електроенергії.