Нідерланди виділили ще €1,4 мільярда на військову допомогу й відновлення України

Нідерланди виділили Україні мільярд євро на військову допомогу й ще €400 мільйонів на відновлення. Це додаткова допомога до зобовʼязань у межах двосторонньої безпекової угоди між країнами.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після розмови з премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Лідери України й Нідерландів обговорили спільну роботу з партнерами над пришвидшенням постачання снарядів для артилерії, амуніції й систем ППО. Ще президент Зеленський запросив Нідерланди приєднатися до глобального Саміту миру, що відбудеться в Швейцарії, і подякував за конференцію Justice for Ukraine у Гаазі та запуск за її підсумками Реєстру збитків.