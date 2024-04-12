Нідерланди виділили ще €1,4 мільярда на військову допомогу й відновлення України

Нідерланди виділили Україні мільярд євро на військову допомогу й ще €400 мільйонів на відновлення. Це додаткова допомога до зобовʼязань у межах двосторонньої безпекової угоди між країнами.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після розмови з премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте.
Лідери України й Нідерландів обговорили спільну роботу з партнерами над пришвидшенням постачання снарядів для артилерії, амуніції й систем ППО. Ще президент Зеленський запросив Нідерланди приєднатися до глобального Саміту миру, що відбудеться в Швейцарії, і подякував за конференцію Justice for Ukraine у Гаазі та запуск за її підсумками Реєстру збитків.
- У 2024 році Нідерланди виділять на підтримку України €2,5 мільярда.
- Нідерланди активно підтримують Україну, надаючи військову, фінансову і гуманітарну допомогу. У 2022 році тільки на військову допомогу Україні, за даними уряду Нідерландів, виділили мільярд євро. Також це одна з трьох країн, які передали Україні ЗРК Patriot. Окрім того, Нідерланди передадуть Україні 42 винищувачі F-16.