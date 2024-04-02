У Гаазі оголосили про запуск Міжнародного реєстру збитків. Заяви вже можна подавати через «Дію»

У Гаазі (Нідерланди), 2 квітня, стартувала конференція «Відновлення справедливості для України». Участь у ній взяли представники 57 країн. Конференцію організували за сприяння Нідерландів та Єврокомісії. Головна її мета — «забезпечити компенсації жертвам» російського вторгнення в Україну.

Кореспондентка «Бабеля» з Гааги передає, що на конференції офіційно запустили роботу Міжнародного реєстру збитків. Через нього постраждалі зможуть подавати інформацію, щоб отримати компенсації за пошкодження власності, яких завдала російська агресія.

Запуск реєстру — це перший важливий крок на шляху до створення повноцінного компенсаційного механізму. Його дані будуть основою для майбутніх репарацій. Реєстр запрацює поетапно.

«Ми відкриваємо реєстр поетапно. Сьогодні ми запускаємо лише одну категорію [про майнову шкоду], а решту плануємо запустити пізніше цього року», — заявив на конференції виконуючий директор реєстру Маркіян Ключковський.

Дискусія щодо створення Спеціального трибуналу щодо злочинів росії досі триває. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що це єдине питання, в якому «немає якогось практичного прогресу».

Запуск подачи заяв в «Дії»

Водночас у Міністерстві цифрової трансформації повідомляють, що відтепер через застосунок «Дія» можна подавати заяви до Реєстру збитків про відшкодування за знищену чи пошкоджену нерухомість: приватний будинок, квартиру, дачний чи садовий будинок або інше житлове приміщення. Для подання заяви треба бути власником майна та мати Акт про обстеження від місцевої влади. Щоб скористатися сервісом, треба оновити застосунок.

У відомстві зазначають, що цей процес досить тривалий, але Мінцифри разом з Мінʼюстом і партнерами наразі працюють задля прискорення запуску механізму компенсацій.

Згодом заяви зможуть подати інші власники зруйнованого чи пошкодженого майна, зокрема ті, чия нерухомість розташована на тимчасово окупованих територіях.

Також у Мінцифри зазначили, що далі буде можливість подавати в реєстр заяви про вимушене переміщення, шкоду життю, здоровʼю, тортури та сексуальне насильство. Потім скарги зможе подавати бізнес і держава.