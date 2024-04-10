Саміт миру у Швейцарії відбудеться 15—16 червня

Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініційований Україною, 15—16 червня на курорті Бюргеншток у кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.
Про це написало агентство Swissinfo з посиланням на уряд держави.
В уряді заявили, що «зараз існують умови для того, щоб конференція могла ініціювати мирний процес».
Там додали, що першим кроком є розвиток «спільного розуміння між державами-учасницями з метою досягнення всеосяжного, справедливого та тривалого миру в Україні».
Запрошення надішлють 80—100 державам. В уряді Швейцарії наголосили, що говорили щодо участі в саміті з країнами-членами G7, ЄС та представниками так званого Глобального Півдня — Китаєм, Індією, Південною Африкою, Бразилією, Ефіопією та Саудівською Аравією.
Swissinfo зазначає, що на саміт може приїхати також президент США Джо Байден.
Президент України Володимир Зеленський розповів, що обговорив майбутній саміт у розмові з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд.
«Саміт продовжить нашу попередню роботу над впровадженням Формули миру за підсумками чотирьох зустрічей радників із питань національної безпеки, що відбулися в Копенгагені, Джидді, на Мальті та в Давосі», — наголосив він.
Президент додав, що продовжує тісну співпрацю над залученням якомога ширшого кола країн до участі в саміті.
Що таке Українська формула миру
Зеленський 15 листопада 2022 року у виступі перед учасниками саміту G20 на Балі представив Українську формулу миру. Ось що вона передбачає:
- радіаційна та ядерна безпека з акцентом на відновлення безпеки навколо найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції;
- продовольча безпека, зокрема захист і забезпечення експорту українського зерна до найбідніших країн світу;
- енергетична безпека з акцентом на цінові обмеження на російські енергоресурси, а також допомога Україні у відновленні її енергетичної інфраструктури;
- звільнення всіх військовополонених і депортованих, зокрема військовополонених і дітей, депортованих до росії;
- відновлення територіальної цілісності України та підтвердження її кордонів росією відповідно до Статуту ООН, який, за словами Зеленського, «не підлягає обговоренню»;
- виведення російських військ і припинення бойових дій, відновлення державного кордону України з росією;
- правосуддя і справедливість, включно зі створенням спеціального трибуналу для судового переслідування російських воєнних злочинів;
- запобігання екоциду — необхідність захисту довкілля з акцентом на розмінування і відновлення водоочисних споруд;
- запобігання ескалації конфлікту і побудова архітектури безпеки на євроатлантичному просторі, включно з гарантіями безпеки для України;
- підтвердження закінчення війни, включно з документом, підписаним всіма залученими сторонами.