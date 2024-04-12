Медіа: Нідерланди виділять €400 мільйонів на підтримку України

Цього року уряд Нідерландів виділить €400 мільйонів на допомогу Україні. Це додаток до €2,5 мільярда, які вже зарезервовані для Києва.

Про це пишуть нідерландські медіа RTL News і Het Parool з посиланням на джерела.

Разом з цим для підтримки України наступного року заклали €1,5 мільярда. Гроші підуть на військову допомогу, відновлення і встановлення справедливості.

Нідерланди активно підтримують Україну, надаючи військову, фінансову і гуманітарну допомогу. У 2022 році тільки на військову допомогу Україні, за даними уряду Нідерландів, виділили мільярд євро. Також це одна з трьох країн, які передали Україні ЗРК Patriot. Окрім того, Нідерланди передадуть Україні 42 винищувачі F-16, повідомляв глава Української держави Володимир Зеленський 20 серпня 2023 року.

Наразі Київ отримав від Амстердаму військову допомогу на понад €2,8 мільярда.