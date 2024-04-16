ПАРЄ просить Венеціанську комісію терміново оцінити грузинський законопроєкт про «іноагентів»

Голова Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Теодорос Руссопулос звернувся до Венеціанської комісії з проханням терміново надати висновок щодо законопроєкту «Про прозорість іноземного впливу», який обговорюється в парламенті Грузії.

Про це 16 квітня повідомила пресслужба ПАРЄ.

Раніше цього місяця співдоповідачі ПАРЄ по Грузії Клод Керн та Едіте Естрела висловлювали стурбованість повторним внесенням цього законопроєкту на розгляд парламенту.

«Існують серйозні питання щодо відповідності законопроєкту європейським демократичним стандартам і нормам у галузі прав людини. Тому ми закликаємо владу зняти цей проєкт з порядку денного парламенту», — говорили тоді співдоповідачі.

Моніторинговий комітет ПАРЄ також вирішив запросити висновки Венеціанської комісії щодо проєктів конституційних законів про захист сімейних цінностей і неповнолітніх, а також щодо нещодавніх поправок до Виборчого кодексу Грузії, які скасовують гендерні квоти.

Що передувало

Минулого року правляча партія «Грузинська мрія» вже вносила до парламенту законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу». Документ передбачав появу реєстру так званих іноземних агентів — некомерційних юридичних організацій та медіа, які фінансуються з-за кордону на понад 20%. Уже 7 березня 2023 року парламент Грузії в першому читанні схвалив законопроєкт, що призвело до масових протестів. Біля будівлі парламенту того дня, за оцінками місцевих медіа, зібралося до сорока тисяч людей.

Протести закінчилися зіткненнями із силовиками. Мітингувальників підтримала президент Саломе Зурабішвілі, вона пообіцяла накласти вето на закон. Уже 9 березня партії, які раніше підтримали ухвалення документа, «відкликали» його. Поліція під тиском громадськості звільнила 133 затриманих, але протестувальники вимагали відставки уряду і дострокових виборів.

10 березня 2023 року парламент Грузії припинив розгляд законопроєкту про «іноземних агентів». Проєкт у другому читанні підтримав лише один депутат, 35 виступили проти.

8 квітня у Грузії повторно внесли законопроєкт про «іноагентів». Через це біля будівлі парламенту відновились протести. 15 квітня законопроєкт почали обговорювати в парламенті.