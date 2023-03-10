Парламент Грузії припинив розгляд законопроєкту про «іноагентів», проваливши голосування

Парламент Грузії припинив розгляд законопроєкту про «іноземних агентів», який призвів до масових протестів. Проєкт у другому читанні підтримав лише один депутат, 35 виступили проти.
Засідання відбулося за лічені хвилини, без будь-яких коментарів, повідомляє «Ехо Кавказу».
Єдиним, хто підтримав документ, був Давид Самхарадзе, один із лідерів правлячої партії «Грузинська мрія».
- Закон, який повністю імітує російський, був ухвалений парламентом Грузії в першому читанні 7 березня. Після цього грузини вийшли на протести, які закінчилися зіткненнями з силовиками. Протестувальників підтримала президент Саломе Зурабішвілі, вона пообіцяла накласти вето на закон. 9 березня партії, які раніше підтримали ухвалення документа, «відкликали» його. Поліція під тиском громадськості звільнила 133 затриманих, але протестувальники тепер вимагають відставки уряду та дострокових виборів.