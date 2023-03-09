Грузинська поліція відпустила усіх протестувальників

Міністерство внутрішніх справ Грузії звільнило всіх 133 протестувальників, яких затримали на мітингах 7 та 8 березня.

«Усі особи, затримані відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення, були звільнені. Частина затриманих постала перед судом, а решту звільнили у звʼязку із закінченням терміну перебування в слідчому ізоляторі», — йдеться в повідомленні відомства.

Водночас розслідування кримінальної справи щодо застосування насильства до поліцейських за статтями 353 та 187 КК тривають.