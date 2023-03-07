Грузинський парламент ухвалив законопроєкт про «іноагентів». Він суперечить умовам вступу країни до ЄС

Парламент Грузії у першому читанні ухвалив законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу», який фактичною копіює норми російського закону про іноагентів. За проголосували 76 депутатів, а проти — 13.

Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, будуть надавати статус «іноагентів».

Голосування щодо ще одного варіанту законопроєкту про «іноагентів» під назвою «Про реєстрацію іноземних агентів» буде 9 березня.

Реакція США

Посольство США в Грузії назвало ухвалення цього документу «чорним днем для грузинської демократії».

«Сьогодні — чорний день для грузинської демократії. Парламент просуває навіяні Кремлем закони, що несумісне з явним прагненням народу Грузії до європейської інтеграції та її демократичного розвитку», — йшлося в заяві.

Вони додали, що ухвалення такого закону завдасть шкоди відносинам Грузії з її стратегічними партнерами та підірве важливу роботу багатьох грузинських організацій, які допомагають співгромадянам.

Реакція ЄС

Цей законопроєкт перешкоджає євроінтеграції Грузії і суперечить мінімум двом з дванадцяти рекомендаціям ЄС для отримання Грузією статуса країни кандидата в ЄС. Про це прямо заявила служба зовнішніх звʼязків Євросоюзу.

«Європейський Союз підтримує Грузію в її зусиллях щодо реформ, відповідаючи на прагнення країни надалі розвиватися і бути членом ЄС, як це закріплено в Конституції Грузії. Ухвалення законопроєкту суперечило б цим прагненням, а також нормам і цінностям ЄС», — йдеться в повідомленні.

Позиція президентки Грузії

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі з трибуни ООН також розкритикувала підтримані правлячою партією законопроєкти про «агентів іноземного впливу» та зазначила, що вони обмежуватимуть свободу.

«Законопроєкт, представлений деякими групами в моїй країні, який обмежить свободу неурядових організацій, буде вкрай шкідливим для демократичної трансформації нашого суспільства, ліквідації гендерної дискримінації та, власне, шляху нашої євроінтеграції. Виходячи з цього, я вже висловила свою рішучу незгоду з цим законопроектом і використовую цю можливість, щоб викласти свою позицію і тут», — наголосила Зурабішвілі.

Суспільне обурення

Тепер у країні відбуваються масові мирні протести на тлі підтримки парламентом скандального законопроекту про «іноагентів». Поліція почала розганяти учасників акції за допомогою сльозогінного газу.

При цьому в Міністерстві внутрішніх справ Грузії пояснили дії поліції тим, що протести нібито набули насильницького характеру, тому що учасники акції «хотіли заблокувати один із входів до парламенту».

Що передбачають обидва закони

Законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу» передбачає реєстрацію як агентів іноземного впливу некомерційних юридичних осіб та ЗМІ, понад 25% доходів яких отримано з-за кордону.

Згідно з документом організація, яку вважають агентом іноземного впливу, має бути обовʼязково зареєстрована з таким статусом у Державному реєстрі. Під час процедури вона повинна відобразити отримувані доходи, а надалі щороку заповнювати фінансову декларацію.

За ухиляння від реєстрації як агента іноземного впливу чи незаповнення декларації передбачено штраф — 25 тисяч ларі, або приблизно 9 тисяч доларів.

Згідно з законопроєктом «Про реєстрацію іноземних агентів», будь-яка фізична та юридична особа, яка отримує фінансування з-за кордону, буде зобовʼязана зареєструватися як іноземний агент.

Невиконання або неналежне виконання обовʼязку, передбаченого цим законом, тягне за собою кримінальну відповідальність і каратиметься штрафом або позбавленням волі на строк до 5 років.

Закон означає повну звітність неурядових організацій щодо отримання грошей. Така звітність існувала і раніше, тож насправді закон створений задля обмеження діяльності опозиційних ЗМІ та неурядових організацій.