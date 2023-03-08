МВС Грузії відзвітувало про 66 затриманих на акції протесту

У столиці Грузії Тбілісі на масових протестах, які відбулись увечері 7 березня проти законопроєкту про «іноземних агентів», затримали 66 людей.
Про це Міністерство внутрішніх справ Грузії відзвітувало вранці 8 березня.
Людей затримали за фактами дрібного хуліганства та непокори вимогам поліції.
У МВС заявили, що акція вийшла за рамки закону про свободу слова, а її учасники кидали коктейлі Молотова, піротехніку, закидали камінням будівлю МВС, а також підпалили автомобілі, що належать міністерству. Постраждали 50 працівників поліції.
Міністерство заявляє, що поліція «з метою відновлення громадського порядку та запобігання правопорушенням» застосувала «пропорційну силу та спеціальні засоби примусу».
- 7 березня парламент Грузії ухвалив у першому читанні законопроєкт про «іноагентів». Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, будуть надавати статус «іноагентів». Це фактично копія російського закону. Після ухвалення законопроєкту в Тбілісі почалися масові протести, до учасників акції застосували водомети, світлошумові гранати і сльозогінний газ.
- У ЄС заявили, що законопроєкт суперечить умовам вступу країни до блоку, посольство США в Грузії назвало ухвалення цього документа «чорним днем для грузинської демократії», а президент Саломе Зурабішвілі заявила, що ветує закон.