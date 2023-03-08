МВС Грузії відзвітувало про 66 затриманих на акції протесту

У столиці Грузії Тбілісі на масових протестах, які відбулись увечері 7 березня проти законопроєкту про «іноземних агентів», затримали 66 людей.

Про це Міністерство внутрішніх справ Грузії відзвітувало вранці 8 березня.

Людей затримали за фактами дрібного хуліганства та непокори вимогам поліції.

У МВС заявили, що акція вийшла за рамки закону про свободу слова, а її учасники кидали коктейлі Молотова, піротехніку, закидали камінням будівлю МВС, а також підпалили автомобілі, що належать міністерству. Постраждали 50 працівників поліції.

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Міністерство заявляє, що поліція «з метою відновлення громадського порядку та запобігання правопорушенням» застосувала «пропорційну силу та спеціальні засоби примусу».