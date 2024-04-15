У парламенті Грузії розпочалося обговорення закону про «іноагентів» — люди протестують

На засіданні комітету з юридичних питань парламенту Грузії розпочали обговорення закону про «іноагентів», а точніше законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу». Через це люди вийшли на протести.

Про це пише «Ехо Кавказу».

Парламент запровадив обмеження на засідання — у будівлі діє «жовтий» безпековий рівень, а з медійників до законодавчого органу допустили тільки журналістів телекомпаній.

В обговореннях беруть участь і грузинські опозиціонери, однак голова комітету з юридичних питань Анрі Оханашвілі вимикає мікрофон, коли вони називають цей закон «російським законом». Опозиція закликає правлячу партію відкликати законопроєкт.

Тим часом під будівлею парламенту учасники протесту скандують «Ні російському закону!» і порівнюють грузинський законопроєкт про «іноагентів» з аналогічним російським. Протестувальники принесли з собою прапори Євросоюзу.

SOVA

Що передувало

Минулого року правляча партія «Грузинська мрія» вже вносила до парламенту законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу». Документ передбачав появу реєстру так званих іноземних агентів — некомерційних юридичних організацій та медіа, які фінансуються з-за кордону більш ніж на 20%. Уже 7 березня 2023 року парламент Грузії в першому читанні схвалив законопроєкт, що призвело до масових протестів. Біля будівлі парламенту того дня, за оцінками місцевих медіа, зібралося до сорока тисяч осіб.

Протести закінчилися зіткненнями з силовиками. Мітингувальників підтримала президент Саломе Зурабішвілі, вона пообіцяла накласти вето на закон. Уже 9 березня партії, які раніше підтримали ухвалення документа, «відкликали» його. Поліція під тиском громадськості звільнила 133 затриманих, але протестувальники вимагали відставки уряду та дострокових виборів.

10 березня 2023 року парламент Грузії припинив розгляд законопроєкту про «іноземних агентів». Проєкт у другому читанні підтримав лише один депутат, 35 виступили проти.