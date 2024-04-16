У Тбілісі після мітингів проти закону про «іноагентів» затримали 14 людей

У столиці Грузії Тбілісі після вчорашніх мітингів проти закону про «іноагентів» затримали 14 людей. Їх звинувачують у дрібному хуліганстві та непокорі поліції.

Про це повідомляє Грузія Online.

За словами поліції, протестувальники «порушували громадський порядок, чинили спротив поліції та ображали правоохоронців». Після мітингу постраждав один поліцейський.

Учора під будівлею парламенту учасники протесту скандували «Ні російському закону!» і порівнювали грузинський законопроєкт про «іноагентів» з аналогічним російським. Протестувальники принесли з собою прапори Євросоюзу.

Протести біля грузинського парламенту продовжать і сьогодні. Одна акція запланована на 12 годину дня, а наступна — на 19-ту.