МЗС України засудило атаки Ірану на Ізраїль

Міністерство закордонних справ України рішуче засудило іранські масовані атаки на Ізраїль.

«Подібні дії є абсолютно неприйнятними, безвідповідальними та несуть ризик безпрецедентної подальшої ескалації ситуації на Близькому Сході», — заявили у МЗС.

У відомстві також наголосили на необхідності докласти зусиль, аби не допустити, щоб протистояння переросло у масштабніший регіональний конфлікт.

«Ця атака вчергове демонструє важливість мобілізації всіх сил вільного світу на захист глобальних кордонів демократії», — зауважили в міністерстві.

Що передувало

Цієї ночі Іран масовано атакував Ізраїль — запустив 170 безпілотників, 30 крилатих ракет і 120 балістичних. У ЦАХАЛ заявили про збиття 99% цілей.

Ця атака була відповіддю на удар по консульству Ірану в Дамаску 1 квітня. Тоді загинули два іранських генерали й пʼять офіцерів, зокрема й впливовий бригадний генерал Мохаммад Реза Захеді, старший командир Корпусу вартових ісламської революції. Іран звинуватив в атаці Ізраїль.

Після удару верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що «сіоністський режим буде покараний». Пізніше військовий радник Хаменеї пригрозив, що жодне з посольств Ізраїлю «більше не перебуває в безпеці».

Після погроз Ірану завдати удару у відповідь ЦАХАЛ 4 квітня посилив свою оборону і привів у готовність підрозділи й резерв. Тоді ж премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відреагував на можливу атаку Ірану, зазначивши, що Ізраїль вже роками бореться з войовничим сусідом і зможе захистити себе.

Увечері 12 квітня з Лівану по півночі Ізраїлю випустили майже 50 ракет. Відповідальність за це взяло угруповання «Хезболла» — це нібито удари на підтримку палестинців у Газі й відповідь за ізраїльські удари по півдню Лівану.