Офіс генпрокурора: За час повномасштабної війни росіяни стратили 54 українських військовополонених

Офіс генерального прокурора розслідує вбивство 54 українських військовополонених. За цими фактами прокуратура має 27 кримінальних проваджень.

Про це в ефірі «Суспільного» заявив керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора України, Юрій Бєлоусов.

Коментуючи відео розстрілу українських військовополонених, опубліковане в соцмережах 7 квітня, Бєлоусов зазначив, що попередньо підтвердили: злочин відбувся біля Кринок на Херсонщині, але деталі ще перевіряють. Також він закликав не озвучувати передчасно імена загиблих.

Бєлоусов зазначив, що за цим і попередніми фактами правоохоронці «відпрацьовують» не лише виконавців і відповідальне командування, але й найвище військово-політичне керівництво, оскільки «це не поодинокий випадок, а докази політики рф».

Випадки страт українських військовополонених фіксують з березня 2022 року. Суд уже виніс вирок першому російському військовому за страту захисника на Чернігівщині. Розслідування ускладнює той факт, що у прокурорів і слідчих зазвичай немає доступу до місця злочину і можливості оглянути тіло.

«Але ця робота ведеться. Україна має унікальний досвід документування злочинів, навіть не маючи доступу до території… Ми працюємо з Міжнародним кримінальним судом, Моніторинговою місією ООН, розвідувальними органами та неурядовими організаціями, які теж збирають інформацію. Наше завдання зараз — документувати, фіксувати, розповідати світові правду. Злочинці опиняться на лаві підсудних, це лише питання часу», — заявив Бєлоусов.