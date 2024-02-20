Росіяни розстріляли полонених поблизу Роботиного. Прокуратура порушила справу

Запорізька обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Ідеться про розстріл українських військовополонених поблизу Роботиного на Запоріжжі.

У мережі 20 лютого почало ширитись відео розстрілу військовослужбовцями армії рф трьох українських захисників, взятих у полон.

Це сталося 18 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Роботине.

Прокуратура наголошує, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Це вже третій відомий випадок розстрілу полонених українців за два дні. Перший випадок стався біля села Веселе (Бахмутський район) — там убили двох військових, другий — на позиції «Зеніт» в Авдіївці, де, ймовірно, розстріляли шістьох військових 110 бригади ЗСУ.