Прокуратура розслідує розстріли українських полонених в Авдіївці та Веселому

Прокуратура Донецької області почала розслідувати розстріл двох українських воїнів біля села Веселе (Бахмутський район) та можливу страту шістьох українських військових в Авдіївці на позиції «Зеніт».

Розпочато розслідування в кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК), повідомили у прокуратурі.

Перший епізод — це розстріл двох військових вранці 18 лютого, який засняв коптер. На запису видно, як під час штурму українських позицій російський військовий стріляє впритул спочатку в одного захопленого в полон військовослужбовця ЗСУ, а потім в другого. Окупант умисно добиває їх з автомату.

Другий епізод — це можливий розстріл шістьох військових, які через поранення не змогли вийти з оточеної позиції «Зеніт». Російські пропагандисти і пабліки 17 лютого оприлюднили відео з тілами українців, які скинули у воду. Що саме з ними сталося, достеменно поки не відомо.

Видання «Слідство.Інфо» пише, що трьох вбитих впізнали родичі — це бійці 110 бригади ЗСУ Іван Житник з позивним «Джанго», Андрій Дубницький «Байрактар» і Георгій Павлов «Панда». У бригаді журналістам сказали, що інформацію ще треба перевірити.

Вищевказані події можуть кваліфікувати як порушення Міжнародного гуманітарного права і воєнний злочин.