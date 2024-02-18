Російський військовий розстріляв двох українських військовополонених. Сухопутні сили показали відео страти

Сьогодні вранці, 18 лютого, в смузі відповідальності угруповання «Хортиця» російський військовий розстріляв двох українських військовополонених.

Пресслужба Сухопутних військ ЗСУ показала відео цього моменту — його засняв дрон.

На кадрах видно, як двоє українців біжать окопами і натикаються на групу росіян, що, скоріше за все, штурмувала позиції. Один окупанти забирає в полонених зброю і розстрілює їх по черзі. Опору йому не чинили, тому це порушення Міжнародного гуманітарного права і воєнний злочин.