Окупанти розстріляли українських військовополонених на Херсонщині. Правоохоронці розпочали розслідування

Окупанти розстріляли беззбройних українських військовополонених у Кринках на Херсонщині. У Херсонській обласній прокуратурі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

7 квітня 2024 року російські Telegram-канали публікували відео, де російські військові розстрілюють трьох полонених українських бійців. Ймовірно, на той момент вони вже були мертві, оскільки не рухались.

В описі під відео зазначили, що це сталося поблизу Кринків Херсонської області.