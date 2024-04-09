Прокурори перевіряють причетність двох підрозділів ЗС рф до розстрілу українських військовополонених

Офіс генерального прокурора перевіряє причетність двох підрозділів Збройних сил росії до розстрілу беззбройних українських військовополонених у Кринках на Херсонщині.

Про це повідомив керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора, Юрій Бєлоусов в ефірі телемарафону.

За його словами, правоохоронці мають інформацію про причетність російських окупантів з 328 і 245 полків 104 дивізії ВДВ рф. Їх і перевіряють.

Водночас розслідування охоплює й перевірку інших підрозділів російської армії, які могли бути поблизу Кринків у момент скоєння воєнного злочину.

Спершу інформація про розстріл українських військовополонених зʼявилася в російських Telegram-каналах 6 квітня. Наступного дня українські правоохоронці розпочали слідчі дії.