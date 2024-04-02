Українці виграли майже 400 судів щодо відшкодування збитків росією

Українські суди ухвалили щонайменш 397 рішень щодо відшкодування збитків, завданих військовою агресією росії з початку повномасштабного вторгнення. Всі ці позови подавалися проти рф.
Про це повідомив цифровий сервіс аналізу державних даних «Опендатабот».
Кількість таких справ стабільно зростає: у 2022 їх було 44, а у 2023 році — вже 262 рішення.
За три місяці 2024 року до реєстру додалось вже 91 судове рішення щодо відшкодування рф збитків, спричинених війною.
У 2024 році вже розглядається щонайменше 487 справ проти країни-агресорки, з них 310 справ порушені громадянами та 177 — бізнесом.
Більшість рішень стосується стягнень на користь людей — 292, ще 105 рішень винесено на користь бізнесу.
«Опендатабот» зазначає, що реальне виконання цих рішень наразі неможливе, адже просто не існує відповідного механізму. Проте вже відсьогодні, 2 квітня, у Гаазі відкривається Міжнародний реєстр збитків. Так, громадяни, які постраждали через війну з рф після початку повномасштабного вторгнення, можуть подати заяву безкоштовно через «Дію».
Потрібно лише надати необхідну інформацію про постраждалих, їхнє майно та пошкодження, а також оцінку збитків і додаткові докази для підтвердження інформації викладеної у заяві.
- Наразі в Україні діє програма «єВідновлення» для отримання компенсацій за зруйноване чи пошкоджене житло. 1 серпня 2023 року в «Дії» стартував прийом відповідних заявок. У жовтні 2023 року право на компенсацію за послугою «єВідновлення» отримали українці, які відновили житло власним коштом, а також послуга «єВідновлення» тепер доступна для людей з житлом у спільній власності.
- З грудня українці з житловими сертифікатами на компенсацію за знищене майно отримали можливість подати заяву про бронювання грошей, щоб купити нове житло — будинок або квартиру. На єдиному порталі державних послуг «Дія» вже працює обмін житлового сертифіката на житло.
- 3 січня 2024 року перша родина скористалася сертифікатом на отримання нового житла замість зруйнованого. Це була сімʼя з Гостомелю, що тепер переїжджає до нового в Бучі, на Київщині. Станом на початок лютого завдяки програмі «єВідновлення» 500 родин отримали нове житло замість зруйнованого.