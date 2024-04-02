Українці виграли майже 400 судів щодо відшкодування збитків росією

Українські суди ухвалили щонайменш 397 рішень щодо відшкодування збитків, завданих військовою агресією росії з початку повномасштабного вторгнення. Всі ці позови подавалися проти рф.

Про це повідомив цифровий сервіс аналізу державних даних «Опендатабот».

Кількість таких справ стабільно зростає: у 2022 їх було 44, а у 2023 році — вже 262 рішення.

За три місяці 2024 року до реєстру додалось вже 91 судове рішення щодо відшкодування рф збитків, спричинених війною.

У 2024 році вже розглядається щонайменше 487 справ проти країни-агресорки, з них 310 справ порушені громадянами та 177 — бізнесом.

Більшість рішень стосується стягнень на користь людей — 292, ще 105 рішень винесено на користь бізнесу.

«Опендатабот» зазначає, що реальне виконання цих рішень наразі неможливе, адже просто не існує відповідного механізму. Проте вже відсьогодні, 2 квітня, у Гаазі відкривається Міжнародний реєстр збитків. Так, громадяни, які постраждали через війну з рф після початку повномасштабного вторгнення, можуть подати заяву безкоштовно через «Дію».

Потрібно лише надати необхідну інформацію про постраждалих, їхнє майно та пошкодження, а також оцінку збитків і додаткові докази для підтвердження інформації викладеної у заяві.