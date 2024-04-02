Німеччина виділяє €576 млн на чеську ініціативу із закупівлі снарядів для України. Ці кошти покриють 180 тисяч снарядів

Німеччина виділяє €576 мільйонів на закупівлю 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України за чеською ініціативою.
Про це Reuters повідомив речник Міноборони ФРН. Він каже, що на частку Німеччини припадатиме 40% ініціативи.
Раніше Німеччина не розголошувала суми свого внеску. Ці 180 тисяч снарядів входять у раніше названий другий етап підтримки артилерії ЗСУ з боку Німеччини. За планом ці боєприпаси Україна отримає в другій половині 2024 року.
Перший етап підтримки — це 18 тисяч вже переданих в кінці березня снарядів, а третій — двостороння угода Німеччини з третьою країною про поставку Україні ще 100 тисяч снарядів приблизно з IV кварталу.
- У лютому 2024 року президент Чехії оголосив, що його країна у співпраці з Канадою і Данією знайшли 500 тисяч 155-міліметрових боєприпасів і 300 тисяч 122-міліметрових снарядів, які можна доставити протягом кількох тижнів за наявності необхідних коштів. Газета Financial Times писала, що Прага планувала зібрати $1,5 мільярда на оплату боєприпасів і попросила долучитися до цього союзників.
- Виділити гроші публічно зголосилися Нідерланди (€250 мільйонів), Бельгія (€200 мільйонів), Норвегія (€140 мільйонів), Португалія (€100 мільйонів), Литва (€35 мільйонів), Фінляндія (€30 мільйонів). Майже чверть боєприпасів — 180 тисяч — погодилася профінансувати Німеччина. Внески зроблять або вже зробили Велика Британія, Франція, Люксембург, Словенія, Данія, Латвія та Польща, але їхні суми невідомі. Чехія також виділить кошти на свою ж ініціативу.
- 8 березня Чехія повідомила, що зібрала кошти на 300 тисяч боєприпасів. Перші снаряди обіцяють доставити до України до червня.
- 26 березня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Україна в межах чеської ініціативи може отримати 1,5 мільйона снарядів, а не 800 тисяч, як планували спочатку.