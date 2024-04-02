Німеччина виділяє €576 млн на чеську ініціативу із закупівлі снарядів для України. Ці кошти покриють 180 тисяч снарядів

Німеччина виділяє €576 мільйонів на закупівлю 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України за чеською ініціативою.

Про це Reuters повідомив речник Міноборони ФРН. Він каже, що на частку Німеччини припадатиме 40% ініціативи.

Раніше Німеччина не розголошувала суми свого внеску. Ці 180 тисяч снарядів входять у раніше названий другий етап підтримки артилерії ЗСУ з боку Німеччини. За планом ці боєприпаси Україна отримає в другій половині 2024 року.

Перший етап підтримки — це 18 тисяч вже переданих в кінці березня снарядів, а третій — двостороння угода Німеччини з третьою країною про поставку Україні ще 100 тисяч снарядів приблизно з IV кварталу.