Німеччина найближчими днями передасть Україні 10 тисяч артилерійських боєприпасів

Німеччина найближчими днями передасть Україні 10 тисяч снарядів до артилерії. Вони надійдуть із запасів Бундесверу.

Про це в інтервʼю DW повідомив голова ситуаційного центру України при Міністерстві оборони Німеччини, генерал Крістіан Фройдінг.

Німеччина вирішила поставити Україні боєприпаси в три етапи. Партія з 10 тисяч боєприпасів, яка надійде найближчим часом, є першим етапом у цьому плані.

Другий етап передбачає підтримку ініціативи Чехії із закупівлі боєприпасів за межами Європи. Німеччина профінансувала 180 тисяч снарядів у межах цієї програми, які Україна отримає в другій половині 2024 року.

Третій етап стосується двосторонньої угоди Німеччини з третьою країною про постачання Україні ще 100 тисяч снарядів приблизно з IV кварталу.