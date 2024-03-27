Німеччина найближчими днями передасть Україні 10 тисяч артилерійських боєприпасів

Німеччина найближчими днями передасть Україні 10 тисяч снарядів до артилерії. Вони надійдуть із запасів Бундесверу.
Про це в інтервʼю DW повідомив голова ситуаційного центру України при Міністерстві оборони Німеччини, генерал Крістіан Фройдінг.
Німеччина вирішила поставити Україні боєприпаси в три етапи. Партія з 10 тисяч боєприпасів, яка надійде найближчим часом, є першим етапом у цьому плані.
Другий етап передбачає підтримку ініціативи Чехії із закупівлі боєприпасів за межами Європи. Німеччина профінансувала 180 тисяч снарядів у межах цієї програми, які Україна отримає в другій половині 2024 року.
Третій етап стосується двосторонньої угоди Німеччини з третьою країною про постачання Україні ще 100 тисяч снарядів приблизно з IV кварталу.
- 19 березня в рамках засідання «Рамштайн» міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував новий пакет військової допомоги Україні на €500 мільйонів. У ньому будуть 10 тисяч боєприпасів до артилерії із запасів Бундесверу, 100 одиниць бронетехніки та 100 одиниць транспорту. Найімовірніше, ці 10 тисяч снарядів, про які говорить Фройдінг, будуть у цьому пакеті.