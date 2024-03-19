Німеччина анонсувала нову допомогу Україні на €500 мільйонів. У ній снаряди й бронетехніка

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував новий пакет військової допомоги Україні на €500 мільйонів.

Про це він заявив на пресконференції в рамках засідання «Рамштайн», передає Tagesschau.

Пакет включатиме 10 тисяч боєприпасів до артилерії із запасів Бундесверу, 100 одиниць бронетехніки та 100 одиниць транспорту.

Також Пісторіус сказав, передає проєкт German Aid to Ukraine, що пакет включає 180 тисяч артилерійських снарядів, які є частиною чеської ініціативи з купівлі для України 800 тисяч боєприпасів. Поставки планують розпочати вже цього літа, тобто приблизно за 2—3 місяці.

Крім того, раніше у Німеччині було замовлено ще 100 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм, поставки яких планують почати в цьому році. Тобто цього року Німеччина поставить Україні понад 350 тисяч снарядів.