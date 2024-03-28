Дрони, боєприпаси й всюдиходи. Німеччина оголосила про великий пакет військової допомоги Україні

Уряд Німеччини 28 березня оновив перелік військової допомоги, яку країна відправила Україні. У новий пакет увійшли боєприпаси для танків Leopard 2 А6, снаряди калібру 155 мм, безпілотники, евакуаційні машини та інше.

Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Ось що в новому пакеті підтримки:

5 гусеничних ремонтно-евакуаційних машин Warthog;

9 гусеничних командних машин-всюдиходів Warthog;

6 машин розмінування WISENT 1;

2 мостоукладачі BEAVER;

інженерні БРЕМ Bergepanzer 2 і БРЕМ 2A1 Dachs;

9 мінних тралів;

3 автомобілі для охорони кордону;

6 паливозаправників Mercedes-Benz Zetros;

14 розвідувальних БпЛА Vector;

30 розвідувальних БпЛА RQ-35 Heidrun;

5 засобів перешкод для дронів;

боєприпаси до танків Leopard 2A6;

18 тисяч боєприпасів калібру 155 мм;

система спостереження SATCOM;

330 інфрачервоних камер;

2 056 гранатометів RGW90 Matador;

70 гранатометів GMG.

До передачі Україні готують ракети до систем ЗРК Patriot, які вкрай необхідні українській ППО, а також 20 бойових бронемашин Marder та інше обладнання.