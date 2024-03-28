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Дрони, боєприпаси й всюдиходи. Німеччина оголосила про великий пакет військової допомоги Україні

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Уряд Німеччини 28 березня оновив перелік військової допомоги, яку країна відправила Україні. У новий пакет увійшли боєприпаси для танків Leopard 2 А6, снаряди калібру 155 мм, безпілотники, евакуаційні машини та інше.

Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Ось що в новому пакеті підтримки:

  • 5 гусеничних ремонтно-евакуаційних машин Warthog;
  • 9 гусеничних командних машин-всюдиходів Warthog;
  • 6 машин розмінування WISENT 1;
  • 2 мостоукладачі BEAVER;
  • інженерні БРЕМ Bergepanzer 2 і БРЕМ 2A1 Dachs;
  • 9 мінних тралів;
  • 3 автомобілі для охорони кордону;
  • 6 паливозаправників Mercedes-Benz Zetros;
  • 14 розвідувальних БпЛА Vector;
  • 30 розвідувальних БпЛА RQ-35 Heidrun;
  • 5 засобів перешкод для дронів;
  • боєприпаси до танків Leopard 2A6;
  • 18 тисяч боєприпасів калібру 155 мм;
  • система спостереження SATCOM;
  • 330 інфрачервоних камер;
  • 2 056 гранатометів RGW90 Matador;
  • 70 гранатометів GMG.

До передачі Україні готують ракети до систем ЗРК Patriot, які вкрай необхідні українській ППО, а також 20 бойових бронемашин Marder та інше обладнання.