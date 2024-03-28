Дрони, боєприпаси й всюдиходи. Німеччина оголосила про великий пакет військової допомоги Україні

Уряд Німеччини 28 березня оновив перелік військової допомоги, яку країна відправила Україні. У новий пакет увійшли боєприпаси для танків Leopard 2 А6, снаряди калібру 155 мм, безпілотники, евакуаційні машини та інше.
Про це йдеться на сайті німецького уряду.
Ось що в новому пакеті підтримки:
- 5 гусеничних ремонтно-евакуаційних машин Warthog;
- 9 гусеничних командних машин-всюдиходів Warthog;
- 6 машин розмінування WISENT 1;
- 2 мостоукладачі BEAVER;
- інженерні БРЕМ Bergepanzer 2 і БРЕМ 2A1 Dachs;
- 9 мінних тралів;
- 3 автомобілі для охорони кордону;
- 6 паливозаправників Mercedes-Benz Zetros;
- 14 розвідувальних БпЛА Vector;
- 30 розвідувальних БпЛА RQ-35 Heidrun;
- 5 засобів перешкод для дронів;
- боєприпаси до танків Leopard 2A6;
- 18 тисяч боєприпасів калібру 155 мм;
- система спостереження SATCOM;
- 330 інфрачервоних камер;
- 2 056 гранатометів RGW90 Matador;
- 70 гранатометів GMG.
До передачі Україні готують ракети до систем ЗРК Patriot, які вкрай необхідні українській ППО, а також 20 бойових бронемашин Marder та інше обладнання.
- 19 березня на засіданні «Рамштайну» міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував новий пакет військової допомоги Україні на €500 мільйонів. У ньому будуть 10 тисяч боєприпасів до артилерії із запасів Бундесверу, 100 одиниць бронетехніки та 100 одиниць транспорту. Попередній пакет військової допомоги від Німеччини був оголошений 26 лютого. У пакет увійшли, зокрема, артилерійські снаряди, дрони й машини розмінування.