Очільник ГУР Буданов: Про підготовку до теракту в Crocus City Hall росія знала щонайменше з 15 лютого

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив, що росія заздалегідь знала про те, що на території рф готують терористичну операцію.

Про це він повідомив під час Третього міжнародного форуму зі стратегічних комунікацій, передає пресслужба Міноборони України.

«Як мінімум, 15 лютого 2024 року рф знала про підготовку. Я вам більше скажу, ця інформація пройшла через розвідуправління угруповання в Сирії. От звідти вона пішла на Москву. І нехай не розповідають казки, що це дивним чином все матеріалізувалось нізвідки», — сказав Кирило Буданов.

За його словами, росія знала звідки прийдуть бойові групи та через які дві країни вони переміщувалися, аж доки не потрапили до рф.

«Для чого вони допустили, щоб це сталося — є кілька варіантів. Перше — це, як у них прийнято, боротьба «веж», аби зараз зняти кілька високопосадовців. Інший варіант — вони насправді недооцінили масштабів того, що станеться. Думали, що це буде більш локально, і хотіли звинуватити в усьому Україну», — зазначив очільник української розвідки.

Він зауважив, що у Кремлі уже тричі змінювали версії того, що сталося у підмосковному ТРЦ Crocus City Hall, намагаючись «знайти» в теракті «український слід».

«З’явилися пояснення Патрушева і Бортнікова, який там звинуватив мене особисто і що це все взагалі зробила Україна. Це нісенітниця. До речі, якщо ми торкнулися цього болючого питання, хоч це й ворог, але я не схвалюю в принципі терористичні акти проти цивільних людей», — заявив Буданов.

Він також додав, що росія сама створила хаос і вважала, ніби зможе його контролювати.

«Є такий сталий вираз, навіть істина. Вона в середовищі спеціальних служб завжди функціонує: усі намагаються створити контрольований хаос. Абсолютно всі більш-менш серйозні організації пробували в різний час це робити. І аксіома в тому, що жодна з них не змогла його зробити контрольованим. Те саме сталося й тут», — підсумував очільник ГУР.