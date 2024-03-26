Лукашенко каже, що підривники Crocus City Hall спершу їхали в бік Білорусі, а потім передумали

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що терористи, які вчинили теракт у концертній залі Crocus City Hall, спочатку їхали у бік білоруського кордону.

За словами Лукашенка, терористи спершу планували втекти до Білорусі, але потім змінили свій маршрут. Однак це суперечить заявам російської ФСБ та путіна, які публічно говорили, що для бойовиків нібито підготували «вікно в Україну».

«Ми щодо бойової ситуації привели в дію свої підрозділи. Тому вони до Білорусі ніяк не могли зайти. Вони це бачили. Тому розвернулися та пішли на ділянку українсько-російського кордону», — цитує Лукашенка білоруське видання БелТА.

За його словами, спецслужби рф та Білорусі нібито добре взаємодіяли між собою.

«Я чому це сказав? Тому що почали путіну дорікати... Та ми добу не спали разом із путіним! Що вони знають про це? Постійна була взаємодія», — додав Лукашенко.

Що сталося в Crocus City Hall

Увечері 22 березня 2024 року в підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина перед початком виступу гурту «Пікнік». У ТРЦ зайшли чотири чоловіки й почали розстрілювати всіх на своєму шляху. У концертному залі терористи влаштували пожежу, підпаливши сидіння. Після цього вони втекли на автівці.

ФСБ стверджує, що терористи з Crocus City Hall планували перейти українсько-російський кордон і мали контакти на українській стороні. ГУР ще в день теракту заявив, що атака під Москвою — це спланована і свідома провокація російських спецслужб, яка зрештою закінчиться звинуваченнями на адресу України. Розвідка стверджувала, що таким чином путін хоче виправдати ще більш жорсткі удари по Україні й тотальну мобілізацію в рф.

Газета The New York Times із посиланням на неназваних американських посадовців писала, що теракт організувала «Ісламська держава». Спецслужби США зібрали розвіддані про те, що «Вілаят Хорасан», афганський осередок ІД, планує теракт у Москві. Цю інформацію Вашингтон передавав Москві. Джерело з російської держагенції ТАСС підтвердило, що США ділилися даними про підготовку теракту, проте нібито «без конкретики».

CBS News повідомляло, що США попереджали росію про теракт і надавали розвіддані про потенційний напад. За кілька днів до теракту путін назвав ці попередження «шантажем».

23 березня «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт і назвала його «найжорстокішою за останні роки атакою». Наступного дня в соцмережах зʼявилося відео вбивства росіян у ТРЦ Crocus City Hall, зняте терористами. Кадри підтверджують, що теракт влаштували бойовики «Ісламської держави». Один з терористів під час атаки кричить арабською «Убий їх усіх» та «Невірні будуть переможені». Також він прославляє Аллаха. Усі четверо вели невибірковий вогонь по людях, а один із них перерізав горло пораненим.

24 березня суд у Москві арештував чотирьох підозрюваних у скоєнні теракту в Crocus City Hall — Мухаммадсобіра Файзова, Шамсідіна Фарідуні, Саїдакрамі Рачабалізоду і Далержона Мірзоєва. Троє з чотирьох зʼявилися на суді зі слідами тортур. Рачабалізоду силовики при затримані на відео відрізали вухо, а Фарідуні на камеру катували струмом.

Станом на 25 березня офіційна кількість загиблих у Crocus City Hall сягнула 133. Серед них один громадянин Молдови.