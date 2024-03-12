У Литві затримали перше авто з російськими номерами. Його передадуть Україні

У литовському місті Мідники, що межує з Білоруссю, митники затримали перший автомобіль із номерними знаками рф. Тепер машину, ймовірно, конфіскують та передадуть на потреби України.

Про це повідомила Кримінальна митна служба Литви — установа литовської митниці, що бореться з контрабандою.

За кермом Audi Q7 з Литви до Білорусі прямував громадянин Молдови. Чоловік сказав прикордонникам, що нічого не знав про запроваджені Євросоюзом обмеження.

Muitinės kriminalinė tarnyba

Зʼясувалося, що власниця авто — громадянка росії, а громадянин Молдови в автомобілі був сам. Водія ознайомили з чинними з 11 березня 2024 року правилами та повідомили, що на нього чекає штраф і конфіскація машини. На нього склали протокол про адміністративне правопорушення, а автівку вартістю €41 690 затримали.

Запроваджуючи нові правила, Литва виконує санкційні вимоги Єврокомісії. З 11 березня 2024 року зареєстровані в росії автомобілі не можуть перебувати на території Литви. До того часу такі машини мали б залишити територію країни або перереєструватись у Литві. Останнє дозволялося автомобілям, що вʼїхали до Литви до 19 грудня 2023 року.

Виняток з нових правил стосується лише громадян росії, що прямують на зареєстрованих у рф транспортних засобах транзитом до Калінінградської області або з неї за спрощеним транзитним документом. Такий транзит через територію Литви не може тривати понад 24 години. Під час проїзду транзитом у транспортному засобі має бути його власник.