У Латвії почнуть конфісковувати машини з російськими номерами

У Латвії відсьогодні почали діятим поправки до «Закону про дорожній рух», що дозволять конфісковувати автомобілі з російськими номерами за деяких умов.

Про це пише латвійське медіа Delfi

До 15 лютого власники машин на російських номерах мали або зареєструвати їх у Латвії, або вивезти з латвійської території. Наразі такі авто мають право брати участь у дорожньому русі на території Латвії, тільки якщо їдуть через країну транзитом.

Перед вʼїздом у Латвію водії авто, зареєстрованих у рф, повинні надати інформацію про транспортний засіб, водія, період часу, протягом якого машина братиме участь у дорожньому русі. Цей час не може перевищувати 24 години.

Якщо ж авто не зареєстроване в Латвії, не виїжджає за межі країни або ж його несанкціоновано використовують у дорожньому русі, то його можуть конфіскувати. Також діятимуть штрафи за незаконну їзду на машині з російськими номерами — від €750 до €2 000.

Є план, за яким конфісковані російські автомобілі отримає Україна — як допомогу в боротьбі з росією. Раніше Латвія передавала Україні конфісковані у пʼяних водіїв авто.

Водночас їздити на авто з російськими номерами у Латвії можуть люди, які мають імунітет, передбачений обовʼязковими для Латвії міжнародними нормами, а також якщо йдеться про дипломатичне представництво, міжнародні організації тощо. У такому разі при собі треба мати відповідні документи.