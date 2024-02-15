У Латвії почнуть конфісковувати машини з російськими номерами

У Латвії відсьогодні почали діятим поправки до «Закону про дорожній рух», що дозволять конфісковувати автомобілі з російськими номерами за деяких умов.
Про це пише латвійське медіа Delfi
До 15 лютого власники машин на російських номерах мали або зареєструвати їх у Латвії, або вивезти з латвійської території. Наразі такі авто мають право брати участь у дорожньому русі на території Латвії, тільки якщо їдуть через країну транзитом.
Перед вʼїздом у Латвію водії авто, зареєстрованих у рф, повинні надати інформацію про транспортний засіб, водія, період часу, протягом якого машина братиме участь у дорожньому русі. Цей час не може перевищувати 24 години.
Якщо ж авто не зареєстроване в Латвії, не виїжджає за межі країни або ж його несанкціоновано використовують у дорожньому русі, то його можуть конфіскувати. Також діятимуть штрафи за незаконну їзду на машині з російськими номерами — від €750 до €2 000.
Є план, за яким конфісковані російські автомобілі отримає Україна — як допомогу в боротьбі з росією. Раніше Латвія передавала Україні конфісковані у пʼяних водіїв авто.
Водночас їздити на авто з російськими номерами у Латвії можуть люди, які мають імунітет, передбачений обовʼязковими для Латвії міжнародними нормами, а також якщо йдеться про дипломатичне представництво, міжнародні організації тощо. У такому разі при собі треба мати відповідні документи.
- У вересні Литва, Латвія та Естонія заборонили вʼїзд на свою територію авто з російськими номерами.
- Перед цим Європейська комісія продовжила санкції проти росії та додала до них нові обмеження. У документі йдеться, що якщо росіяни вʼїжджають на автотранспорті з номером рф, то це буде нелегальним імпортом за нормативами ЄС. Тому країни матимуть право конфіскувати машини, смартфони, іншу техніку та цінні речі в тих, хто порушить цю заборону. Пізніше Єврокомісія помʼякшила обмеження: авто залишаються під забороною, а от щодо вилучення особистих речей, які «викликають несуттєве занепокоєння з погляду обходу санкцій», митники мають діяти «пропорційно та розумно». У зміненому тексті вже не йшлося про телефони, ноутбуки тощо.