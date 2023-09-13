Країни Балтії заборонили вʼїзд на свою територію авто з російськими номерами

Естонія 13 вересня приєдналася до заборони пускати на свою територію автомобілі з російськими номерами. Раніше це зробили Литва і Латвія.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна повідомив про дію заборони й додав, що «їм не дозволено користуватися привілеями, які може запропонувати свобода, допоки Україна не досягне перемоги».

Так Естонія виконає рекомендації Європейської комісії: коли авто з номерами рф прибуде до кордону, його власник буде змушений повернутися назад або перетнути кордон без машини. Водночас Естонія продовжить випускати транспорт із російськими номерами.