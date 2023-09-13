Країни Балтії заборонили вʼїзд на свою територію авто з російськими номерами

Естонія 13 вересня приєдналася до заборони пускати на свою територію автомобілі з російськими номерами. Раніше це зробили Литва і Латвія.
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна повідомив про дію заборони й додав, що «їм не дозволено користуватися привілеями, які може запропонувати свобода, допоки Україна не досягне перемоги».
Так Естонія виконає рекомендації Європейської комісії: коли авто з номерами рф прибуде до кордону, його власник буде змушений повернутися назад або перетнути кордон без машини. Водночас Естонія продовжить випускати транспорт із російськими номерами.
- 8 вересня Європейська комісія продовжила санкції проти росії та додала до них нові обмеження. У документі йдеться, що якщо росіяни вʼїжджають на автотранспорті з номером рф, то це буде нелегальним імпортом за нормативами ЄС. Тому країни матимуть право конфіскувати машини, смартфони, іншу техніку та цінні речі в тих, хто порушить цю заборону. Пізніше Єврокомісія помʼякшила обмеження: авто залишаються під забороною, а от щодо вилучення особистих речей, які «викликають несуттєве занепокоєння з погляду обходу санкцій», митники мають діяти «пропорційно та розумно». У зміненому тексті вже не йшлося про телефони, ноутбуки тощо.