Латвія передала Україні конфісковані у пʼяних водіїв авто. Їхня вартість — майже мільйон євро

Латвія відправила в Україну 271 автомобіль, які конфіскувала у нетверезих водіїв. Загальна вартість автівок склала майже мільйон євро.
Про це пише Delfi.
Латвійський уряд уже готує документи про передачу Україні ще 34 автомобілів, їхня вартість — майже €162 тисячі.
- Відповідно до законів Латвії конфісковані транспортні засоби можуть бути безоплатно передані уряду України для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, повʼязаної з війною, та підтримки українського суспільства. У березні 2023 року Латвія передала ЗСУ перші автомобілі, які конфіскували у пʼяних водіїв.