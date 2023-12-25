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Латвія передала Україні конфісковані у пʼяних водіїв авто. Їхня вартість — майже мільйон євро

Автор:
Олександра Опанасенко
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Латвія відправила в Україну 271 автомобіль, які конфіскувала у нетверезих водіїв. Загальна вартість автівок склала майже мільйон євро.

Про це пише Delfi.

Латвійський уряд уже готує документи про передачу Україні ще 34 автомобілів, їхня вартість — майже €162 тисячі.

  • Відповідно до законів Латвії конфісковані транспортні засоби можуть бути безоплатно передані уряду України для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, повʼязаної з війною, та підтримки українського суспільства. У березні 2023 року Латвія передала ЗСУ перші автомобілі, які конфіскували у пʼяних водіїв.