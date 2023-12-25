Латвія передала Україні конфісковані у пʼяних водіїв авто. Їхня вартість — майже мільйон євро

Латвія відправила в Україну 271 автомобіль, які конфіскувала у нетверезих водіїв. Загальна вартість автівок склала майже мільйон євро.

Про це пише Delfi.

Латвійський уряд уже готує документи про передачу Україні ще 34 автомобілів, їхня вартість — майже €162 тисячі.