Фінляндія з 16 вересня забороняє вʼїзд у країну російських авто

Опівночі 16 вересня у Фінляндії набуде чинності заборона на вʼїзд автомобілів з російською реєстрацією.

Про це пише фінське видання Yle.

Тепер тільки громадянин ЄС, який постійно проживає в рф, члени його родини та дипломати можуть ввезти до Фінляндії автомобіль з російськими номерами.

Легкові автомобілі з номерами рф мають покинути територію Фінляндії протягом шести місяців, тобто до 16 березня 2024 року.