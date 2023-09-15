Фінляндія з 16 вересня забороняє вʼїзд у країну російських авто

Опівночі 16 вересня у Фінляндії набуде чинності заборона на вʼїзд автомобілів з російською реєстрацією.
Про це пише фінське видання Yle.
Тепер тільки громадянин ЄС, який постійно проживає в рф, члени його родини та дипломати можуть ввезти до Фінляндії автомобіль з російськими номерами.
Легкові автомобілі з номерами рф мають покинути територію Фінляндії протягом шести місяців, тобто до 16 березня 2024 року.
- Литва, Латвія та Естонія заборонили вʼїзд на свою територію авто з російськими номерами, виконавши рекомендації Єврокомісії.
- 8 вересня Європейська комісія продовжила санкції проти росії та додала до них нові обмеження. У документі йдеться, що якщо росіяни вʼїжджають на автотранспорті з номером рф, то це буде нелегальним імпортом за нормативами ЄС. Тому країни матимуть право конфіскувати машини, смартфони, іншу техніку та цінні речі в тих, хто порушить цю заборону. Пізніше Єврокомісія помʼякшила обмеження: авто залишаються під забороною, а от щодо вилучення особистих речей, які «викликають несуттєве занепокоєння з погляду обходу санкцій», митники мають діяти «пропорційно та розумно». У зміненому тексті вже не йшлося про телефони, ноутбуки тощо.