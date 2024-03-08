У Фінляндії заявили, що до 16 березня всі автомобілі з російськими номерами мають покинути країну

Легкові автомобілі з російськими номерами мають покинути територію Фінляндії до 16 березня.

Про це пише фінське видання Yle.

Керівник відділу контролю Митної служби Самі Ракшит заявив, що якщо автомобілі не залишать країну до вказаної дати, фахівці зʼясовуватимуть, чому транспорт досі в країні та чому він так довго тут пробув.

При цьому детального плану дій ще розробляють — невідомо, що станеться з цими автомобілями після 16 березня, якщо вони залишаться на території Фінляндії.

Минулої осені Фінляндія заборонила вʼїзд до країни на автомобілях, зареєстрованих у росії. Легковики з номерами рф мали покинути територію Фінляндії протягом шести місяців, тобто до 16 березня 2024 року.